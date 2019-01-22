В Верховном суде пояснили решение по делу Челаха

Действия суда никак не повлияли на законность, обоснованность и справедливость приговора в отношении Челаха в целом - судья ВС РК.

Сегодня, 22 января, в кассационной инстанции Верховного суда РК было рассмотрено ходатайство Владислава Челаха об отмене пожизненного срока и возвращении дела на пересмотр. В удовлетворении ходатайства было отказано. Судья судебной коллегии ВС РК по уголовным делам Лариса Шепелева прокомментировала решение, передает Zakon.kz.

"Из ходатайства осужденного Челаха следует, что нарушено его право на защиту. Челах основывается на решении Комитета ООН по правам человека и основаниями этих нарушений указывает то, что ему не было представлено достаточное время для ознакомления с материалами дела по окончании досудебного расследования. И кроме того, в главном судебном разбирательстве в двух судебных заседаниях принимал участие адвокат по назначению суда вместо выбранного им адвоката по соглашению. Судебной коллегией выводы осужденного, приведенные в ходатайстве, проверены в полном объеме, как с точки зрения соблюдения требований закона и расследования и судебном рассмотрении дела, так и с точки зрения законности и обоснованности судебных актов и нарушений тех требований закона, о которых он приводит в ходатайстве", - сказала Шепелева.

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Она отметила, что судебная коллегия установила, что судебные акты, которые вынесены в отношении Челаха являются законными и обоснованными.

"Виновность осужденного Челаха подтверждается в первую очередь протоколами процессуальных действий, в частности, протоколом осмотра места происшествия, изъятия вещественных доказательств, многочисленными актами судебных экспертиз и признательными показаниями самого Челаха, которые он давал в ходе досудебного расследования неоднократно", - пояснила судья.

Судом в приговоре установлено, что сообщенные подробности и детали в признательных показаниях осужденного не были известны органам досудебного расследования на момент получения этих признательных показаний. И эти показания, как считают в суде, впоследствии нашли свое полное подтверждение при получении новых доказательств. В частности, при получении заключения экспертиз.

"Надо сказать, что признательные показания подозреваемого, обвиняемого в соответствии с законом являются прямым доказательством и могут быть положены в основу приговора, в том случае, если эти показания подтверждаются другими доказательствами по делу. Вот с этой точки зрения признательные показания Челаха были очень подробно проверены и выяснено, что они соответствуют действительности, поскольку те подробности и детали, которые он сообщил, они впоследствии только в ходе досудебного расследования при исследовании других доказательств нашли свое подтверждение", - отметила Шепелева.

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Что касается нарушений прав на защиту, о которых указал Челах, они тоже были тщательно проверены.

"Судом установлено, что в ходе ознакомления с материалами дела по окончанию досудебного расследования сам Челах никаких заявлений о том, что ему предоставлен недостаточный срок, не делал. Кроме того, планом судебных разбирательств его защиту осуществляла адвокат по соглашению и адвокат по назначению. В период судебного разбирательства оба адвоката не явились в судебное заседание, мотивируя тем, что они болеют и о длительности своего отсутствия суд не известили. В соответствии с законом, и эта норма прямо предусмотрена УПК РК, суд имеет право в этих ситуациях назначить другого адвоката. Что и было сделано", - сказала судья.

Вновь назначенный адвокат, ознакомившись с материалами дела, приняла участие всего лишь в двух судебных заседаниях, в ходе которых были исследованы письменные доказательства из материалов дела. Впоследствии адвокаты, которые ранее защищали Челаха, вновь вступили в дело, и с их участием были исследованы все доказательства, в том числе и те исследования, которые суд произвел без их присутствия в суде.

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"В этой связи считать, что такие нарушения имели место или что этими действиями суда был как-то нарушен закон, не имеется оснований. И эти действия суда никак не повлияли на законность, обоснованность и справедливость приговора в отношении Челаха в целом", - резюмировала судья судебной коллегии ВС РК.

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