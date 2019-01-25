Бизнесмен решил ответить на серию публикаций своей бывшей сожительницы Новожиловой Юлии

В СМИ продолжаются публикации лживых статей, которые создают образы "жертвы" Новожиловой Ю.Г. и "олигарха" Есенбаева М.Т.

С апреля 2017 года в СМИ не утихает скандальная история, связанная с Есенбаевым Маликом и его сожительницей Есенбаевой (Новожиловой) Юлией. Сегодня предприниматель решил прокомментировать Zakon.kz свою позицию в затянувшемся споре.

Что касается взаимоотношений Есенбаева М.Т. с Есенбаевой (Новожиловой) Ю.Г.: У них трое совместных детей, которые любимы и дороги отцу. Дети проживают по желанию то у отца, то у матери (у бабушки), обучаются в Haileybury school, имеют репетиторов по языковым курсам, музыке, посещают спортивные тренировки, вместе с отцом проводят каникулы и досуг. Все расходы на воспитание и развитие детей целиком и полностью покрываются отцом, и в дальнейшем, он намерен в силу своих возможностей исполнять родительский долг.

В предложенном Есенбаевым М.Т. Новожиловой Ю.Г. медиативном соглашении он желал юридически закрепить свои обязательства по содержанию детей вплоть до получения ими лучшего зарубежного университетского образования. Ее отказ в суде звучал дословно так: "А кто будет содержать меня?". Все это отражено в аудио и видео фиксации судебных заседаний гражданского дела по взысканию алиментов в Медеуском суде.

Относительно брачных отношений: Есенбаев М.Т. принимает вынесенное Верховным Судом РК решение. Вместе с тем, сам факт установления брачных отношений путем фальсификации документов он будет продолжать оспаривать в судебном порядке. Для него этот вопрос не столько имущественный, сколько морально-нравственный.

Имущественные требования: В своих выступлениях в прессе Новожилова Ю.Г. постоянно заявляет, что у нее есть дом, который они вместе строили. Так вот: достаточно ознакомиться с правоустанавливающими документами, чтобы убедиться, что Новожилова Ю.Г. не имеет никакого отношения к строительству дома.

В период с августа по сентябрь 2016 г. во владении никогда не работавшей Новожиловой Ю.Г. появляются дом, квартира в престижном ЖК, квартиры в Алматы у безработных брата, матери, денежные средства на "дорогих" адвокатов, многочисленные публикации в прессе и т.д. И все эти приобретения чудесным образом совпадают по времени с крупной кражей (на сумму около 10 миллионов дирхам ОАЭ) у Есенбаева М.Т. и его партнера по бизнесу, совершенной в Дубае в конце мая 2016 года, в котором подозреваются Новожилова Ю.Г. и группа лиц.

В настоящее время материалы следственных органов ОАЭ переданы местным правоохранительным органам, по которым в Казахстане возбуждены уголовные дела. Собрано достаточно доказательств реализации ворованного имущества здесь в Казахстане.

В СМИ продолжаются публикации лживых статей, которые создают образы "жертвы" Новожиловой Ю.Г. и "олигарха" Есенбаева М.Т.

Есенбаев М.Т. не является олигархом, относится к классу бизнесменов, которых в Казахстане десятки тысяч. Он сам водит автомобиль. Он не имел и не имеет личной охраны. Летает в основном эконом классом.

Есенбаев М.Т. в прошлом бизнесмен, но уже давно отдает все свое время, чтобы обеспечить хорошее воспитание и образование своих детей, на что тратит свои накопления. Он искренне надеется, что сможет добиться справедливости в суде и надеется, что дети, когда вырастут, дадут объективную оценку его отцовским стараниям - воспитать из них достойных людей и дать им лучшее образование.

Все необходимые документы по изложенным фактам мы готовы предоставить редакции.

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