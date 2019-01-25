Минздрав дал рекомендации по профилактике кори

Хотя речь о вспышке кори в Казахстане пока не идет, некоторые знания по профилактике этого заболевания будут не лишними.

В Министерстве здравоохранения рассказали о специфических особенностях симптомов кори, профилактике и лечении этого заболевания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметили в ведомстве, в последние месяцы в Казахстане зафиксированы случаи регистрации заболевания корью, а потому рекомендуется быть более внимательными к своим детям. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по такому инфекционному заболеванию, как корь не стабильна. В последние годы во многих странах Европы отмечается рост заболеваемости корью. Рост заболеваемости корью ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори. Это создает высокий риск завоза данной инфекции на территорию Казахстана и быстрого ее распространения среди не привитого населения. Поэтому некоторые знания о симптоматике и профилактике этого заболевания будут не лишними.

Что такое корь и чем она опасна?

Корь -острое инфекционное заболевание, характеризующееся подъемом температуры до 38-40° С, общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, поэтапным появлением сыпи. Появляются общее недомогание, головная боль, снижение аппетита, нарушение сна.

Для периода высыпания характерно появление сливающейся сыпи в виде пятен розового или красного цвета.

• В первый день элементы сыпи появляются за ушами, на волосистой части головы, на лице и шее, верхней части груди;

• На второй день высыпания сыпь покрывает туловище и верхнюю часть рук;

• На третьи сутки элементы сыпи выступают на нижних конечностях, а на лице бледнеют.

Источник инфекции – больной человек. Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем, с капельками слюны, при чихании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заражение может произойти при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

Больной корью человек опасен для окружающих в течение 7-10 дней. Естественная восприимчивость людей очень высокая, после заболевания вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Повторные заболевания корью крайне редки.

При заболевании корью могут возникать довольно серьёзные осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как энцефалит (воспаление мозга). Необходимо помнить о том, что после перенесенной кори на протяжении достаточно продолжительного периода времени (до 2 месяцев) отмечается угнетение иммунитета, поэтому ребенок может заболеть каким-либо простудным или вирусным заболеванием, и нужно оберегать его от чрезмерных нагрузок, по возможности – от контакта с больными детьми.

Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь прививок.

Родителям рекомендуется:

- проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации – получить профилактическую прививку против кори;

- ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах непривитых против кори детей;

Если Вы или Ваш ребенок заболели, необходимо:

- при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем его рекомендациям;

- в случае тяжелого состояния вызвать скорую медицинскую помощь;

- до прихода врача ограничить контакты с родственниками, знакомыми и другими людьми;

- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом;

- использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку);

- не заниматься самолечением!

Профилактика кори:

Единственным доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно – в 6 лет. Также должны прививаться взрослые в возрасте 18-35 лет, не болевшие корью, не привитые ранее или не имеющие сведений о вакцинации против кори (иммунизация проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками).

Вакцинация необходима всем контактировавшим с больным корью, у которых нет достоверных сведений о сделанной прививке против кори или перенесенной в прошлом кори. Вакцины против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация предупреждает развитие кори, даже если она проведена во время ухудшения эпидемической ситуации.

Ранее председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин рассказал, что штаммы заболевания, циркулирующие у нас и Европе, абсолютно идентичны. Вирус распространился в 2011-2013 годах, когда европейцы начали массово болеть корью. За два года вирус дошел и до казахстанцев. В этом году диагноз подтвердился почти у 600 казахстанцев. При этом чаще всего вирусу подвержены жители больших городов. Основная доля заболевших зарегистрирована в Астане - около 500 случаев. Следом идут Шымкент, Атырауская, Туркестанская, Акмолинская области, а также Алматы.

Также главный санитарный врач страны сообщил, что речь о вспышке кори в Казахстане не идет. По его словам самый высокий уровень заболеваемости корью в нашей стране был зарегистрирован в 2005 году – 16 тысяч. Последнее обострение было в 2015 году. Тогда заболело более 1,5 тысяч жителей Казахстана.

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