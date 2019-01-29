Лицензию на реализацию алкоголя теперь можно получить за один день

Лицензия на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, выдается по месту осуществления деятельности.

Лицензию на реализацию алкогольной продукции теперь можно получить за один день. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает Zakon.kz.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются: ДГД Алматы; через госкорпорацию "Правительство для граждан"; при наличии электронной цифровой подписи через портал электронного правительства: www.egov.kz, www.elicense.kz.

Лицензия на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, выдается по месту осуществления деятельности.

Перечень документов:

к услугодателю:

1) для получения лицензии:

заявление, согласно приложениям 1 или 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

копия договора аренды или безвозмездного пользования – в случае заключения данных договоров на срок менее одного года;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности хранения и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) для переоформления лицензии:

заявление, согласно приложениям 4 или 5 к настоящему стандарту государственной услуги;

в случае переоформления лицензии при отчуждении лицензиатом лицензии вместе с объектом в пользу третьих лиц, предоставляется письмо лицензиата о согласии на отчуждение лицензии;

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, содержащихся в государственных информационных системах;

3) при утере, порче лицензии услугополучатель обращается к услугодателю или в Государственную корпорацию для получения дубликата лицензии лишь при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале с предоставлением следующих документов:

заявление произвольной формы;

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП.

Для идентификации личности услугополучателя предъявляется документ, удостоверяющий личность.При обращении к услугодателю услугополучатель получает талон с отметкой о приеме пакета документов, с указанием даты и времени приема пакета документов;

в Государственную корпорацию:

1) для получения лицензии:

заявление, согласно приложениям 1 или 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

договор аренды или безвозмездного пользования – в случае заключения данных договоров на срок менее одного года;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности хранения и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) для переоформления лицензии:

заявление, согласно приложениям 4 или 5 к настоящему стандарту государственной услуги;

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

документы, содержащие информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, содержащихся в государственных информационных системах;

3) при утере, порче лицензии услугополучатель обращается к услугодателю или в Государственную корпорацию для получения дубликата лицензии лишь при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на портале с предоставлением следующих документов:

заявление произвольной формы;

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП.

Для идентификации личности услугополучателя предъявляется документ, удостоверяющий личность.

При приеме документов Государственная корпорация воспроизводит электронную копию с оригиналами документов, после чего возвращает оригиналы услугополучателю.

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

В Государственной корпорации выдача услугополучателю либо его представителю результата оказания государственной услуги осуществляется на основании расписки, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия на представительство –для юридического лица и нотариально удостоверенной доверенности – для физического лица.

При оказании государственной услуги услугополучатель предоставляет письменное согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Государственная корпорация в течение одного месяца обеспечивает хранение документов, не выданных в срок из-за отсутствия обращения услугополучателя, после чего передает их услугодателю для дальнейшего хранения. При обращении услугополучателя по истечении одного месяца, по запросу Государственной корпорации услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в Государственную корпорацию для выдачи услугополучателю;

на портал:

1) для получения лицензии:

заявление в форме электронного документа, согласно приложениям 1 или 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

электронная копия договора аренды или безвозмездного пользования – в случае заключения данных договоров на срок менее одного года;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности хранения и розничной реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, в форме электронного документа;

2) для переоформления лицензии:

заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, содержащихся в государственных информационных системах.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о правоустанавливающем документе содержащихся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем посредством портала в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных должностных лиц.

Услугодатель получает согласие услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащуюся в информационных системах при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

В случае обращения через портал услугополучателю направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Истребование от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

Ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности устанавливаются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты сбора, и составляют, за каждый объект деятельности для услугополучателей, осуществляющих деятельность:

1) при выдаче лицензии:

в столице, городах республиканского и областного значения – 100 МРП (252 500);

в городах районного значения и поселках – 70 МРП;

в сельских населенных пунктах – 30 МРП;

2) при переоформлении лицензии – 10 % от ставки при выдаче лицензии;

3) при выдаче дубликата лицензии – 100 % от ставки при выдаче лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

В случае подачи запроса через портал, оплата может осуществляться через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП).

Сроки оказания государственной услуги: с момента сдачи пакета документов, услугодателю или в Государственную корпорацию, а также при обращении на портал:

• Лицензия либо мотивированный отказ в их выдаче выдаются лицензиаром не позднее 1 (одного) рабочего дня.

• Переоформление лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней.

• Выдача дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней.

• Лицензиаты ежегодно уплачивают сумму платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности ежегодно до 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря, за исключением первого года осуществления деятельности в соответствующей сфере.

• Возврат уплаченных сумм сбора не производится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, от получения лицензии до подачи соответствующих документов лицензиару.

• С 1 июля 2015 года налогоплательщики, осуществляющие оптовую и (или) розничную реализацию алкогольной продукции обязаны применять контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных.

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