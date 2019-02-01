В горах близ Алматы сошла лавина
Профилактические спуски снежных лавин проходят в рамках учений.
Фото : кадр видео1 февраля 2019, 14:55
В горах близ Алматы на Шымбулаке сошла лавина, передает Zakon.kz.
Профилактические спуски снежных лавин проходят в рамках учений.
Видео схода было опубликовано в социальных сетях.
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27 января было объявлено, что горно-лыжный курорт закрывается на учения.
- 1 февраля с 8.30 до 14.00.
- 2 февраля курорт работать не будет.
- 3 февраля в режиме ожидания.
Пользователи Казнета связывают закрытие курорта с приездом зарубежных высокопоставленных чиновников, в частности Дмитрия Медведева, которые прибыли в Алматы форум по цифровизации с участием глав правительств ЕАЭС.
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