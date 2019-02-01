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В горах близ Алматы сошла лавина

Профилактические спуски снежных лавин проходят в рамках учений.

Фото : кадр видео1 февраля 2019, 14:55

В горах близ Алматы на Шымбулаке сошла лавина, передает Zakon.kz.

Профилактические спуски снежных лавин проходят в рамках учений.

Видео схода было опубликовано в социальных сетях.

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???? спуск лавины ????

Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris_p_almaty) 31 Янв 2019 в 11:47 PST

27 января было объявлено, что горно-лыжный курорт закрывается на учения.

- 1 февраля с 8.30 до 14.00.
- 2 февраля курорт работать не будет.
- 3 февраля в режиме ожидания.

Пользователи Казнета связывают закрытие курорта с приездом зарубежных высокопоставленных чиновников, в частности Дмитрия Медведева, которые прибыли в Алматы форум по цифровизации с участием глав правительств ЕАЭС.


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