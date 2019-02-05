Мухамедиулы и его министерство перечислят деньги семье погибших девочек

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка.

Глава Министерства культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы и сотрудники ведомства перечислят свой однодневный заработок семье детей, которые погибли в пожаре в Астане, передает Zakon.kz.

"Раздавлен жуткой трагедией, унесшей жизни пятерых девочек в Астане. Считаю важным поддержать семью, потерявшую свои крылья, своих любимых детей. Обсудив с коллективом, мы приняли решение перечислить родителям однодневный заработок от лица сотрудников нашего Министерства. Выражаю свои искренние соболезнования родным, крепитесь", - написал на своей странице в Facebook Арыстанбек Мухамедиулы.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что в связи с гибелью детей Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии.

5 февраля в Астане простились с погибшими детьми. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Родителей девочек не намерены привлекать к ответственности.

Глава государства выразил соболезнования родителям.

Также один из казахстанских банков оказал поддержку семье, где погибли при пожаре дети. Задолженности семьи перед банком были закрыты.

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