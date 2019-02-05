Подлежат ли родители погибших в Астане девочек уголовному наказанию

Уголовное дело возбуждено по факту ЧП, а не в отношении родителей.

В кулуарах правительства министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов ответил на вопрос о том, будут ли родителей погибших при пожаре детей привлекать к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, передает Zakon.kz.

Как отмечалось ранее, относительно причин пожара Касымов сообщил, что предварительно - это печное отопление.

"Мы возбудили (уголовное дело - ред.) по факту, потому что надо проводить экспертизу. Мы хотим установить причины пожара, поэтому возбудили дело", - сказал министр.

Что же касается привлечения родителей девочек за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, Касымов отметил, что это не тот случай.

"Ну, какие здесь родительские обязанности? Я думаю, здесь не тот случай", - сказал глава МВД.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно. Ранее сообщалось, что в связи с гибелью детей Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии. 5 февраля в Астане простились с погибшими детьми. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.

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