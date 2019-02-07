В Казахстане в четверг прогнозируют неустойчивый характер погоды

Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

С прохождением фронтальных разделов по республике ожидается неустойчивый характер погоды, на западе, юго-востоке и востоке пройдут осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях прогнозируют туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области местами низовая метель. В Туркестанской области - туман, низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области возможен туман, ночью низовая метель, усилится ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях – туман. В Мангыстауской – усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью прогнозируют очень сильный мороз. В Карагандинской области - ночью сильный мороз, местами очень сильный мороз. В Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях - ночью сильный мороз. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях прогнозируют ночью сильный мороз.

Прогноз погоды в Алматы: днем -10°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем -27°, ясно.

Прогноз погоды на 7 февраля.

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