Золотых медалей чемпионатов мира в лыжных видах спорта у Казахстана не было с 1995 года.

В американском Парк-Сити продолжается чемпионат мира по фристайлу и сноуборду-2019. 8 февраля стал историческим днем для лыжного спорта страны, сообщает Zakon.kz.

Впервые с 1995 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл свою последнюю золотую медаль чемпионата мира, спортсмены Казахстана поднялись на высшую ступеньку пьедестала мировых первенств в лыжных видах спорта. Случилось это во фристайле.

На лыжном курорте Дир Вэлли прошли соревнования в одной из дисциплин фристайла - индивидуальном могуле. К слову, в этой же дисциплине разыгрываются олимпийские медали.

В женской части соревнований от Казахстана выступали Аяулым Амренова и бронзовый призер Олимпиады Юлия Галышева. В финальную стадию соревнований удалось пробиться только Галышевой. В то время как Аяулым заняла в отборе 22 место среди 33 участниц.

Все соревнование Юлия Галышева держалась в тени - после квалификации была пятой, после финала-1 оказалась на четвертой позиции и прошла в финал-2, куда допускаются шесть лучших спортсменок.

"В тот момент я не прощалась с надеждами на медаль. Видимо, все сложилось так, как должно было, мы прибавляли с каждым раундом. Перед выходом на старт в самом решающем финале Елена Круглыхина (главный тренер сборной Казахстана по могулу - авт.) сказала мне, что я уже в шестерке лучших, и главное теперь - проехать в свое удовольствие", - поделилась эмоциями Юлия Галышева.

В главном финале произвела фурор и "убрала" всех соперниц, получив за прохождение бугристой трассы и выполнение прыжков - 79.14. Серебро выиграла сенсационная австралийка Энтони Джакара (78.99), олимпийская чемпионка из Франции Пьеррин Ляфонт сумела на мировом первенстве зацепить лишь бронзовую награду (78.70 баллов).

"Все супер, погода была отличной. Мы готовились к чемпионату, и "сделали" его благодаря нашей сплоченной команде, плодотворной работе и поддержке со стороны руководства. Благодарю всех казахстанцев, кто болеет за меня, за поддержку",- сказала Юлия Галышева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GreatRange (@greatrange) 8 Фев 2019 в 8:47 PST

Победа Галышевой на чемпионате мира - первая в истории отечественного фристайла. Ранее, два года назад, Галышева выиграла серебряную медаль чемпионата мира в параллельном могуле.

Добавим, что в мужских соревнованиях Дмитрий Рейхерд снялся с соревнований из-за травмы, а Павел Колмаков, Александр Геберт и Сергей Романов не добрались до решающего финала-2.

9 февраля вечером по американскому времени казахстанцы выйдут на старт ЧМ в параллельном могуле.

Альберт Ахметов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!