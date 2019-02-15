ДТП с G-wagen в Алматы: подсудимый дал показания

Ильяс Кар снова заявил, что не употреблял спиртные напитки.

Водитель Gelandewagen Ильяс Кар дал показания в суде, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В суде продемонстрировали видео допроса на следствии, где Ильяс Кар рассказал обстоятельства ДТП. По его показаниям, он пытался проскочить перекресток Абая - Сейфуллина на зеленый сигнал светофора, но уже переходящий на красный.

"Я думал, проскочу, но не успел. Он (Mitsubishi Galant - пострадавшая машина - прим.) выскочил из-за автобуса, который успел остановиться. И тут произошло столкновение. Я его не заметил. Когда это случилось, я вышел из машины и подбежал на место происшествия. Машина лежала на правом боку. Мы вместе пытались перевернуть ее. Кто-то крикнул, чтобы их не трогали до приезда врачей. Я был в шоковом состоянии и решил уйти. Пошел по Сейфуллина, ходил во дворах до 8 утра, потом вышел на Масанчи и уехал в сторону барахолки. Потом встретил друга и был с ним", - сказал Ильяс Кар на видео допроса во время следствия.

Также на следствии он заявил, что с ресторана до караоке он был за рулем Gelandewagen. Уже в суде Ильяс Кар снова заявил, что на корпоративе он не употреблял спиртные напитки.

"Я в течение последних шести лет не употребляю алкоголь из-за болезни. Я пил воду или колу. Счет где-то составил 400 тысяч", - сказал Кар во время показаний в суде.

Кроме того, в суде он уже дал другие показания как добирался до караоке.

"Я выехал из ресторана до караоке Grand Opera на такси, а для супруги и некоторых сотрудников вызвали трезвого водителя. На следствии я этого не сказал. Потому что думал, что совершил большое преступление и следователю не нужно знать, как я и куда доехал. Главное, что это я совершил", - отметил подсудимый.

29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфулина Кар, управляя автомашиной Mercedes Benz G55, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автомашиной Mitsubishi Galant, после чего скрылся с места преступления.

В результате ДТП скончался водитель автомашины Mitsubishi Galant и двое его пассажиров, один гражданин с различными травмами госпитализирован в БСМП города.Среди погибших была актриса Шолпан Елгезекова. Единственной выжившей оказалась Айзада Сатыбалдиева.

По уголовному делу назначен процессуальный прокурор и обеспечено полное и объективное расследование.

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