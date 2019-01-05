ДТП с G-Wagen: друзья рассказали о погибшем водителе

В результате столкновения двух автомашин погибли три человека.

Друзья и родные 33-летнего Бакытнура Канапияулы, который погиб в результате ДТП с G-Wagen в центре Алматы, рассказали, что семья виновника аварии просила у них прощения, передает Zakon.kz.

Друг Бакытнура Канапияулы Жанибек Галым посвятил ему пост на странице в Facebook.

"Бакытнур в 2002 году приехал в Узынагаш из Урумчи. Там он окончил школу и получил высшее образование в Аркалыке. В последнее время был преподавателем по физкультуре в колледже "Аяжан". У него остались 70-летняя мать, братья и сестры. Все они живут за пределами Казахстана. Похороны Бакытнура проходили без близких родственников", - рассказал Жанибек Галым.

Друг погибшего по имени Канат был в морге и рассказал порталу "Қамшы" следующее:

"Мы сможем сами похоронить нашего друга, и поминки мы можем организовать собственными силами. Но вот машина, на которой он таксовал, оформлена в кредит. Мы с друзьями можем и это взять на себя, но было бы неплохо, если бы сторона виновного возместила сумму, взятую в кредит. Мы все надеемся, что его родные смогут приехать до сорока дней. Всем известно, что сейчас пересечь границу не так уж и легко, мы делаем все, что в наших руках. Хотелось бы, чтобы все было справедливо", - говорит Канат.

29 декабря на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина произошла авария, жертвами которого стали три человека. Среди погибших была актриса Шолпан Елгезекова. Единственной выжившей оказалась Айзада Сатыбалдиева.

Автомашина марки Gelandewagen, по словам очевидцев, проехавшая на красный сигнал светофора, столкнулась с иномаркой.Предполагаемый виновник с места аварии скрылся, однако позже его поймали. Следствием установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он занимает высокую должность. Расследование случившегося взято на контроль МВД.

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