Начальник сбежал в Алматы, чтобы не платить зарплату рабочим в Атырау

Сначала работодатель кормил своих подчиненных обещаниями. Потом уверял, что не понимает их, а затем и вовсе исчез.

Атырауские рабочие приехали в Алматы, чтобы найти своего начальника. Люди жалуются: им не платят зарплату уже полгода. Каждому должны по 600 тысяч, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Омиргали Самбетов приехал в Алматы из Атырау. Мужчина говорит, что потерял своего начальника. Тот должен ему зарплату почти за полгода. Омиргали устроился в строительную компанию водителем еще летом. Должен был перевозить спецтехнику. Но денег за свою работу пока не видел. Сама фирма занимается установкой систем канализации.

Пострадавших 30 человек. Правда, в Алматы приехали только семеро. У остальных попросту нет денег на дорогу. Многие уже начали искать другую работу – всем надо кормить семьи.

Директор сначала говорил, что не может выплатить рабочим зарплату. Якобы банковский счет компании заблокирован за неуплату налогов. А потом вдруг и вовсе заговорил на разных языках: сначала на английском, потом на китайском. И все время уверял, что не понимает, чего от него хотят подчиненные. Но сегодня опять вспомнил русский, правда, долго говорить по телефону не стал.

Сейчас строительство канализации в Атырау приостановлено. Государственная инспекция по труду выявила нарушения и выписала компании штраф. Перед рабочими должны были погасить долг по зарплате в течение 30 дней.

- По результатам проверки были выявлены нарушения, за которые работодатель был оштрафован. Также ему был выписаны сроки, в которые он обязан выплатить обещанные деньги, - говорит начальник отдела Государственной инспекции труда Алмат Қалдыбаев.

Срок выплаты прошел 11 февраля. Все это время люди ждали чуда в Алматы. А теперь им ничего не остается, как вернуться в родной город. Там их ждут кредиты, долги и дети, которых надо кормить.

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