Суд арестовал имущество Ильяса Кара

Арест наложен в качестве обеспечения иска потерпевшей стороны.

В Алматы подошел к завершению громкий процесс по ДТП, в котором погибли три человека. Совсем скоро будет оглашен приговор. И, как стало известно, подсудимый Ильяс Кар может лишиться имущества более чем на 14 млн тенге, передает Zakon.kz.

Председательствующий по делу судья Алмалинского районного суда Алматы Селицкий в ходу судебных разбирательств вынес постановление об аресте имущества подсудимого на сумму 14,3 млн тенге.

"В ходе главного судебного разбирательства от потерпевшего Елгезекова Е.Р. поступило исковое заявление о взыскании материального и морального вреда на общую сумму 14 300 000 тенге, в котором он просит наложить арест на имущество подсудимого Кара И.И. в пределах заявленного иска, которое судом удовлетворено", - сказано в постановлении суда.

Рассмотрев иск, суд решил его удовлетворить.

"Наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Кар Ильясу Исмаровичу, 1985 г.р., проживающего по адресу: г. Алматы, мкр. Заря Востока (...), в пределах иска на сумму в размере 14 300 000 тенге ", - сказано в документе.

Дело в отношении Ильяса Кара, обвиняемого правонарушений, предусмотренных ст. 345 ч.4, 347 УК РК, поступило в суд 6 февраля. 18 февраля на прениях сторон гособвинитель запросил подсудимому восемь лет лишения свободы. Сам Кар признал вину только частично.

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