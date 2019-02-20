Уверен, что мои советы доступны всем для понимания и многие сами выберут свой вариант, но для уверенности, конечно лучше обратиться за консультацией к специалисту, который занимается такими вопросами.

Как платить налоги арендодателям, таксистам и всем другим мелким услугодателям.

Если вы сдаете квартиры или дома в аренду под жилье, или таксуете, или оказываете другие услуги, и при этом:

• не используете труд наемных работников

• оказываете услуги исключительно физическим лицам,

то тогда у вас три законных варианта исполнения налогового обязательства для арендодателей и два варианта для остальных.

Вариант 1

Можете зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, хотя это и не является обязательным для арендодателей.

В этом случае есть два выгодных режима налогообложения: упрощенная декларация и патент. По первому режиму платите 3% от суммы дохода. По второму 1%. Выбор режима зависит от суммы вашего годового дохода.

Еще одним плюсом является, что ИП может оказывать услуги компаниям и другим ИП.

Минусом данного варианта является сам статус индивидуального предпринимателя, потому что согласно закону в отношении ИП предусмотрены такие же меры обеспечения и взыскания, как и к юридическим лицам. Например, "арест" банковских счетов при непредставлении отчетности или задолженности. И еще много всяких неприятностей могут случиться у ИП, вплоть до "ареста" имущества и банкротства.

Вариант 2

Только для арендодателей квартир и домов. Не регистрироваться в качестве ИП. В этом варианте нужно будет подавать раз в год налоговую декларацию до 31 марта года, следующего за годом получения дохода. Платить нужно будет налог в размере 10% от годового дохода.

Платить налогов мож надо больше, чем при варианте 1, но зато нет рисков, возможных в отношении ИП.

Вариант 3

И самый лучший вариант. С этого года введен новый налоговый статус – плательщик единого совокупного платежа (ЕСП). Если ваш годовой доход не превышает 1 175 МРП, а это сейчас 2 944 000 тенге, то вам можно не регистрироваться в качестве ИП. Нужно платить в месяц ЕСП в размере 1 МРП для Алматы, Астаны и областных центров и 0.5 МРП для остального Казахстана.

Имеется один необычный интересный момент. Невозможно проконтролировать размер годового дохода, потому что, как правило, расчеты за услуги осуществляются наличными деньгами и не ведется учет доходов. То есть, например, если человек таксует и получает от клиентов наличные деньги, то он не обязан вести учет доходов ни ежедневный, ни ежемесячный, ни годовой. И поэтому любой таксист может стать плательщиком ЕСП, потому что налоговые органы не смогут проверить и определить размер его годового дохода. То же самое и с арендодателями и всеми другими, кто оказывает услуги физлицам за наличные деньги.

То есть, даже если такой бизнесмен и получит в год пусть 5 000 000 тенге или больше, то налоговые органы и не смогут доказать эту сумму, а значит и признать незаконным применение режима ЕСП.



Уверен, что мои советы доступны всем для понимания и многие сами выберут свой вариант, но для уверенности, конечно лучше обратиться за консультацией к специалисту, который занимается такими вопросами.

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