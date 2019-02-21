Назарбаева о негативной информации: Нужно менять вкусы аудитории

Люди любят собирать сплетни, к сожалению, это явление, с которым что-то трудно сделать.

В кулуарах Сената Парламента РК депутат Дарига Назарбаева сказала, что в подаче информации госорганы и СМИ должны вместе "искать баланс", передает корреспондент Zakon.kz.

"Так как я сама выросла из цеха СМИ, я понимаю, что чернуха: убили, утопили, изнасилования и так далее пестрит сегодня вся наша массмедиа - это тоже погоня за рейтингами. С другой стороны именно такого рода информация почему-то больше всего волнует аудиторию. Здесь получается "бег по кругу". То есть мы хотели бы больше о хорошем рассказывать, но мы видим - та редакция сплошной негатив показывает - у них хороший рейтинг. А мы хотим сконцентрироваться на позитиве и нести свет и добро миру, у нас рейтинги падают", - сказала она.

Также, на ее взгляд, нужно работать и с аудиторией.

"Мне кажется, еще нужно работать и с аудиторией. Менять немного тренды в предпочтениях населения, это должна быть большая работа. Все равно любят знать, что происходит где-то, любят собирать сплетни, любят разговоры вокруг этих сплетен, ну вот такое, к сожалению, явление, с которым что-то сделать трудно. Здесь вместе и госорганы и СМИ должны искать баланс", - пояснила парламентарий.

В то же время сенатор рассказала, каким новостям отдает предпочтение.

"Что произошло в стране, что произошло в мире, что происходит у наших соседей. Это все, чем нам нужно интересоваться. Потому что занимаемся ли мы госработой, общественной или бизнесом, все равно мы взаимосвязаны с миром вокруг нас. Мы давно уже не живем в изоляции. И вообще независимость - это такое понятие очень относительное и на уровне государства и на уровне каждого отдельно взятого человека. Поэтому надо всем эти интересоваться, если хотите быть успешным, и хотите быть на волне тех событий и иногда даже их опережать", - пояснила депутат.

По ее словам, наряду с позитивной информацией она читает и негативную.

"Ну, конечно, читаю, а как не читать? Мы же должны реагировать, я читаю комментарии, смотрю реакцию общественности. И, если я вижу, что случилась несправедливость, мы всегда вмешиваемся. Просто мы не делаем это публично. Не хотим дальше все это разжигать. А это на уровне общения с отраслевыми министерствами, как скажем в данном вопросе. Я считаю, что такая работа более конструктивная и результативная, чем кричать, что-то друг от друга требовать и ругаться. Хотите, что-то получить, надо найти подходы и получить то, что вам нужно", - заключила Назарбаева.

Оксана Скибан, Астана

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