Эксперт: Следующий правительственный сезон будет очень реформаторским

Олжас Худайбергенов предположил, кто будет следующим премьер-министром.

Экс-советник Нацбанка, экономист Олжас Худайбергенов прокомментировал на своей странице в Facebook отставку правительства Казахстана, передает Zakon.kz

"Правительство, как прогнозировали некоторые политологи, ушло в отставку. Судя по тому, что исполняющим обязанности премьера назначен Мамин, скорее всего, он и будет премьером", - считает эксперт.

Худайбергенов отметил, что с учетом слов Президента Казахстана, перед новым правительством, будут стоять четыре ключевых вопроса:

- это обеспечение "качественного экономического роста" (здесь придется существенно пересматривать модель экономического роста, обнулять теневую экономику, дожать Нацбанк в части обеспечения обрабатывающей промышленности, особенно МСБ, доступным кредитованием);

- это резкое повышение эффективности системы госуправления, так как сейчас бюрократия и недоверие к государственным органам (в первую очередь, к МВД) находится на максимуме, при этом внутренние и внешние риски уверенно растут;

- это пересмотр всех компонентов социальной системы (пенсионная, жилищная и т.д.) и улучшение социальной поддержки граждан, в первую очередь многодетных семей;

- это "серьезное изменение политики развития регионов" (президент требует, чтобы в регионах создавалось больше рабочих мест).

"Как видно, перед Маминым стоят сложные задачи. В том, что у него достаточно упорства и политического веса добиваться своего, думаю, мало кто сомневается. Очень хотелось бы, чтобы ему удалось добиться новой культуры реализации госзадач - не гоняться за быстрыми победами, а поставить задачи на 2-3 года и планомерно добиваться конкретных результатов. Например, та же социальная и жилищная реформа займет 2 года, и здесь не нужны быстрые победы, ради которых придется отказаться от долгосрочных механизмов", - сказал эксперт.

Он отмечает, что Мамин – достаточно закрытая фигура, и ему придется на посту премьера быть более открытым.

"Мамин, хоть и не силовик, по типажу больше подходит на Шойгу - минимум пиара, максимум конкретного результата, немногословность и отказ от модели "политика", который ищет вечные компромиссы, пытаясь понравиться всем, даже там, где это совершенно не нужно. Я сам был несколько раз у него, предлагал разные идеи, и он, где не мог или считал неправильным, он прямо говорил "нет, не получится", а где мог, он сразу звонил, давал поручения, хотя я вообще едва был знаком с ним. Кстати, Мамин, как и Шойгу, очень любит хоккей, где нет места пиару, есть лишь сила характеров. В общем, уверен, что следующий правительственный сезон будет очень реформаторским, а состав министров, думаю, сильно поменяется в течение года", - заключил Худайбергенов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал указ об отставке правительства страны. Аскар Мамин будет временно исполнять обязанности главы правительства Казахстана

Впервые в истории страны президент не принял отставку, а первым инициировал этот процесс.

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