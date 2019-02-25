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"Оскар" за анимационный фильм получил "Человек-паук: Через вселенные"

Ранее "Человек паук: Через вселенные" был удостоен "Золотого глобуса".

Фото : © AP Photo / Chris Pizzello25 февраля 2019, 09:41

Полнометражный анимационный фильм "Человек-паук: Через вселенные" завоевал награду киноакадемии США "Оскар", передает РИА Новости.

В данной категории были также представлены "Мирай из будущего", "Остров собак", "Суперсемейка 2" и "Ральф против интернета".

Ранее "Человек паук: Через вселенные" был удостоен "Золотого глобуса", награды гильдии продюсеров США PGA и многих других премий.

"Человек-паук: через вселенные" - американский анимационный фильм, основанный на персонаже Marvel Comics Майлзе Моралесе, произведённый Columbia Pictures и Sony Pictures Animation, и распространённый Sony Pictures Releasing. Режиссёры мультфильма: Боб Персикетти, Питер Рэмзи и Родни Ротман. Сценаристы: Фил Лорд и Кристофер Миллер. Шамик Мур озвучил Моралеса, также в озвучивании приняли участие Лив Шрайбер, Махершала Али и Брайан Тайри Генри.

Премьера фильма "Человек-паук: через вселенные" состоялась 13 декабря 2018 года.

Американская киноакадемия объявила первых лауреатов премии "Оскар". Стоит отметить, что картина о рок-музыканте Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за работу со звуком. Кроме того, Махершала Али удостоен "Оскара" за роль второго плана в "Зеленой книге".

Трансляцию вручения награды победителям ведет телеканал ABC. Церемония вручения награды проходит в Долби театре в Лос-Анджелесе.


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