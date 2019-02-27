Тургумбаев о ситуации в Жанаозене и Таразе

Глава МВД прокомментировал ситуацию в Мангистауской и Жамбылской областях.

О ситуации в Жанаозене и Таразе рассказал в кулуарах Мажилиса Парламента РК министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Zakon.kz.

- В Жанаозен вводили дополнительные войска?

- Нет. В Жанаозен никаких войск не вводили, об этом уже говорили.

- Сегодня взрыв произошел в Таразе, возбуждено ли уголовное дело?

- Сейчас правительственная комиссия во главе с вице-премьером Женисом Касымбеком вылетела туда, я думаю через час – два вы узнаете более подробнее. Сейчас на месте происшествия работают наши наряды как по линии ЧС, так и полиции. Предварительные данные мы уже озвучили: там 2 погибших и 6 раненных.

Два человека погибли рано утром при взрыве в жилом доме в Таразе. Создана комиссия по расследованию ЧП.

В свою очередь в Жанаозене решают вопросы трудоустройства жителей города, требующих предоставить им рабочие места.

Оксана Скибан, Астана.

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