Тургумбаев о ситуации в Жанаозене и Таразе
Глава МВД прокомментировал ситуацию в Мангистауской и Жамбылской областях.
О ситуации в Жанаозене и Таразе рассказал в кулуарах Мажилиса Парламента РК министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Zakon.kz.
- В Жанаозен вводили дополнительные войска?
- Нет. В Жанаозен никаких войск не вводили, об этом уже говорили.
- Сегодня взрыв произошел в Таразе, возбуждено ли уголовное дело?
- Сейчас правительственная комиссия во главе с вице-премьером Женисом Касымбеком вылетела туда, я думаю через час – два вы узнаете более подробнее. Сейчас на месте происшествия работают наши наряды как по линии ЧС, так и полиции. Предварительные данные мы уже озвучили: там 2 погибших и 6 раненных.
Два человека погибли рано утром при взрыве в жилом доме в Таразе. Создана комиссия по расследованию ЧП.
В свою очередь в Жанаозене решают вопросы трудоустройства жителей города, требующих предоставить им рабочие места.
Оксана Скибан, Астана.
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