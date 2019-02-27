Индия требует от Пакистана освобождения попавшего в плен летчика

СМИ Пакистана обнародовали видеозапись, предположительно, с одним из индийских летчиков, который, будучи раненым, сообщил журналистам свое имя и воинское звание.

Нью-Дели потребовал от Исламабада освободить захваченного в плен пилота, говорится в сообщении МИД Индии, передает РИА Новости.

- Пакистан должен отдавать себе отчет в том, что не следует причинять какого-либо вреда индийскому военнослужащему, находящемуся под стражей, - отмечается в заявлении.

Ранее пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном Кашмире, и взяла в плен двух пилотов. Впоследствии СМИ Пакистана обнародовали видеозапись, предположительно, с одним из индийских летчиков, который, будучи раненым, сообщил журналистам свое имя и воинское звание.

Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

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В последнее время отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились. Кризис усилился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Во вторник самолеты индийских ВВС нанесли удар по лагерю "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.

Первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что это было "абсолютно необходимо", поскольку группировка готовила новые атаки.

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