"Сарыарка" вновь обыграла "Югру"

Победа карагандинцам досталась в овертайме.

Во втором матче серии в рамках 1/8 финала Кубка Петрова карагандинская "Сарыарка" в овертайме обыграла ханты-мансийскую "Югру", сообщает Zakon.kz.

Югра (Ханты-Мансийск) - Сарыарка (Караганда) 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

1:0 - Валентенко (Фищенко) - 54:13 ГБ

1:1 - Метальников (Ремов) - 56:07 ГБ

1:2 - Зиазов - 65:13

Напомним, 28 февраля состоялся стартовый матч первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги, где также встречались эти же команды. В последний момент "Сарыарка" обыграла "Югру".

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