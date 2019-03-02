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"Сарыарка" вновь обыграла "Югру"

Победа карагандинцам досталась в овертайме.

Фото : ugra-hc.ru2 марта 2019, 00:35

Во втором матче серии в рамках 1/8 финала Кубка Петрова карагандинская "Сарыарка" в овертайме обыграла ханты-мансийскую "Югру", сообщает Zakon.kz.

Югра (Ханты-Мансийск) - Сарыарка (Караганда) 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

1:0 - Валентенко (Фищенко) - 54:13 ГБ
1:1 - Метальников (Ремов) - 56:07 ГБ
1:2 - Зиазов - 65:13

Напомним, 28 февраля состоялся стартовый матч первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги, где также встречались эти же команды. В последний момент "Сарыарка" обыграла "Югру".


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