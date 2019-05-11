Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Третий автобус за два дня сгорел в Петропавловске

Ранее сообщалось о двух пожарах в пассажирских автобусах.

Фото : КЧС МВД РК11 мая 2019, 11:45

В субботу, 11 мая, в 10:29 часов в Петропавловске произошло возгорание маршрутного пассажирского автобуса марки "Shaolin" на автобусной остановке по ул. Интернациональной, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали пожар в 10:42 часов. 12 пассажиров эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица пожарной техники ДЧС Северо-Казахстанской области.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Автобус следовал по маршруту 2А.

9 мая в Петропавловске сгорели два автобуса. Один из них – маршрут 4А, второй – маршрут 8.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты