Третий автобус за два дня сгорел в Петропавловске

Ранее сообщалось о двух пожарах в пассажирских автобусах.

В субботу, 11 мая, в 10:29 часов в Петропавловске произошло возгорание маршрутного пассажирского автобуса марки "Shaolin" на автобусной остановке по ул. Интернациональной, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали пожар в 10:42 часов. 12 пассажиров эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица пожарной техники ДЧС Северо-Казахстанской области.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Автобус следовал по маршруту 2А.

9 мая в Петропавловске сгорели два автобуса. Один из них – маршрут 4А, второй – маршрут 8.

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