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Три человека отравились дымом в горящем доме Атырауской области

Три человека отравились дымом в горящем доме Атырауской области Фото: Zakon.kz
Три поселка Жумыскер отравились дымом в горящем частном доме. Сельчан спасли и оказали им первую медпомощь приехавшие на вызов пожарные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области.

Огонь охватил сельский дом поздним вечером 17 декабря. Вызов в пожарную часть поступил в 22:38 и расчеты спасателей сразу же выехали на место. В доме горели мебель и предметы быта, а три человека отравились дымом от пожара.

Трех человек 45, 50 и 41 лет пожарные вывели из дома и оказали им первую медицинскую помощь.


"При помощи средств индивидуальной защиты дыхательных путей пострадавшим оказали помощь, и до приезда скорой помощи поместили их в пожарный автомобиль. Позже сотрудники "Центра медицины катастроф" доставили спасенных жителей в Атыраускую областную больницу". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Полностью потушить пожар спасателям удалось спустя полчаса. На месте работали десять сотрудников ДЧС региона и три единицы техники.


Ранее в Шымкенте из горящего дома пожарные эвакуировали двух человек, еще 50 жителей многоэтажки смогли покинуть квартиры самостоятельно.

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Мария Мельникова
Атырауская область Казахстан
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