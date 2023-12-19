Три человека отравились дымом в горящем доме Атырауской области

Три поселка Жумыскер отравились дымом в горящем частном доме. Сельчан спасли и оказали им первую медпомощь приехавшие на вызов пожарные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области.

Огонь охватил сельский дом поздним вечером 17 декабря. Вызов в пожарную часть поступил в 22:38 и расчеты спасателей сразу же выехали на место. В доме горели мебель и предметы быта, а три человека отравились дымом от пожара.

Трех человек 45, 50 и 41 лет пожарные вывели из дома и оказали им первую медицинскую помощь.





"При помощи средств индивидуальной защиты дыхательных путей пострадавшим оказали помощь, и до приезда скорой помощи поместили их в пожарный автомобиль. Позже сотрудники "Центра медицины катастроф" доставили спасенных жителей в Атыраускую областную больницу". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Полностью потушить пожар спасателям удалось спустя полчаса. На месте работали десять сотрудников ДЧС региона и три единицы техники.





Ранее в Шымкенте из горящего дома пожарные эвакуировали двух человек, еще 50 жителей многоэтажки смогли покинуть квартиры самостоятельно.