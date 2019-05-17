В полиции Актобе ответили на обвинение бабушек в бездействии

Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа.

В ДП Актюбинской области ответили на обвинение подвергшихся жестокому нападению бабушек в том, что расследование не ведется должным образом, передает Zakon.kz.

Так, пострадавшие уверены, что напавший - квартирант из соседнего дома. Полицейским указали на него в тот же день. Очную ставку, как рассказала Зулиха-апай, не провели. Однажды к ним пришел следователь, привел того мужчину и его адвоката. Бабушка тогда на очную ставку не согласилась, потому что ей не назначили защитника. На начало мая вновь была намечена очная ставка, но и она не состоялась. В середине апреля Зулиха Коспаева уже записывала видеообращение, в котором просила о помощи.

Пресс-служба ДП Актюбинской области распространила сообщение с комментарием по указанным фактам.

- По факту разбойного нападения на двух пенсионерок проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК "Разбой". Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа, которая проводит оперативные мероприятия на установление подозреваемого лица. Сами потерпевшие воспрепятствуют проведению следственных действий, отказываются от проведения очных ставок. Также потерпевшие подозревают соседа, с которым проведены оперативные мероприятия, проверено алиби, которое доказывает его непричастность к данному преступлению, - сообщили в полиции.

72-летняя Зулиха Коспаева и ее 65-летняя сестра поверглись нападению в собственном доме 22 февраля. Здоровенный мужик бил их кулаком по лицу, в живот, пинал. Мужчина требовал отдать миллион, грозил взорвать в доме газ. Не найдя миллиона, он забрал две тысячи тенге. После нападения одна из бабушек лишилась зрения, так как преступник исколол ей лицо.

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