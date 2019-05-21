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Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области

Ожидаются осадки - дождь, снег, ночью заморозки.

Фото : sputniknews.kz21 мая 2019, 14:19

В Северо-Казахстанской области 22-23 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

- В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами ожидается град. 22-23 мая местами ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с. Ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса, - говорится в сообщении.

В Петропавловске днем 22 мая ожидается град. 22-23 мая ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %


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