Скандальная модель из столицы отказалась от откровенных нарядов

В новом образе она появилась на очередном дефиле.

Прославившаяся выходом в откровенных нарядах модель из столицы Казахстана, экс-участница общественного объединения "Молодежный маслихат города Астаны" Динагуль Тасова полностью поменяла свой образ, передает Zakon.kz.

В начале декабря общественность широко обсуждала показ в Астане, а точнее, выступившую в откровенном наряде модель Динагул Тасову, которую представляли депутатом маслихата. Люди были возмущены, что представительница госорганов выходит на подиум, да еще и полуобнаженной. Однако потом выяснилось, что девушка является депутатом молодежного маслихата Астаны - независимой некоммерческой организации, не имеющей никакого отношения к маслихату Астаны и местным государственным органам.

Тем не менее, в Сети широко обсуждали ее наряд, а сама 28-летняя модель, в свое время сделавшая себе операцию по увеличению груди, выкладывала пост о том, как близкий человек "поддержал" ее, сопроводив все собственным фото с синяками.

Девушка работает моделью, и участие в показах для нее - профессия. На очередном дефиле Динагуль прошла по подиуму в закрытой мусульманской одежде

- У меня две новости: Первая, Я все равно уже отличаюсь от других. Стараться это исправить — бесполезно. Вторая, Я могу этим воспользоваться, - написала девушка.

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