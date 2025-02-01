Валерия эпатировала публику откровенным нарядом
Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия не эпатируют публику откровенными образами на регулярной основе. Но в качестве исключения смогла примерить смелый наряд. 56-летняя звезда снялась в клипе в "голом" боди в стразах, сообщает Zakon.kz.
В собственном клипе "Ураган" Валерия предстала в обтягивающем боди телесного цвета с эффектом прозрачности. Будто все, что нужно, прикрывает лишь россыпь кристаллов.
Фото: кадр из клипа Валерии "Ураган"
Дополнили образ удлиненные парящие "рукава".
Фигура знаменитости вызвала восхищение поклонников.
- "Тема красоты певицы раскрыта!";
- "Потрясающе, Валерия, – Вы невероятная!";
- "Шикарно!".
Ранее Пригожин резко ответил экс-супругу Валерии, который обвинил певицу в изменах.
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