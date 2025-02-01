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Культура и шоу-бизнес

Валерия эпатировала публику откровенным нарядом

Валерия эпатировала публику откровенным нарядом, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 05:20 Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия не эпатируют публику откровенными образами на регулярной основе. Но в качестве исключения смогла примерить смелый наряд. 56-летняя звезда снялась в клипе в "голом" боди в стразах, сообщает Zakon.kz.

В собственном клипе "Ураган" Валерия предстала в обтягивающем боди телесного цвета с эффектом прозрачности. Будто все, что нужно, прикрывает лишь россыпь кристаллов.

Фото: кадр из клипа Валерии "Ураган"

Дополнили образ удлиненные парящие "рукава".

Фигура знаменитости вызвала восхищение поклонников.

  • "Тема красоты певицы раскрыта!";
  • "Потрясающе, Валерия, – Вы невероятная!";
  • "Шикарно!".

Ранее Пригожин резко ответил экс-супругу Валерии, который обвинил певицу в изменах.

Аксинья Титова
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