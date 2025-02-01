Валерия эпатировала публику откровенным нарядом

Фото: Instagram/valeriya

Российская певица Валерия не эпатируют публику откровенными образами на регулярной основе. Но в качестве исключения смогла примерить смелый наряд. 56-летняя звезда снялась в клипе в "голом" боди в стразах, сообщает Zakon.kz.

В собственном клипе "Ураган" Валерия предстала в обтягивающем боди телесного цвета с эффектом прозрачности. Будто все, что нужно, прикрывает лишь россыпь кристаллов. Фото: кадр из клипа Валерии "Ураган" Дополнили образ удлиненные парящие "рукава". <br> Фигура знаменитости вызвала восхищение поклонников. "Тема красоты певицы раскрыта!";

"Потрясающе, Валерия, – Вы невероятная!";

"Шикарно!". Ранее Пригожин резко ответил экс-супругу Валерии, который обвинил певицу в изменах.



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