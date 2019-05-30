Казахстанка взяла бронзу на международном турнире по художественной гимнастике в Израиле
По итогам выступления в индивидуальном многоборье Роза Абитова набрала 70,25 баллов
Фото : Olympic.kz30 мая 2019, 01:18
Казахстанка Роза Абитова сумела занять третье место на международном турнире по художественной гимнастике в Холоне (Израиль), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
По итогам выступления в индивидуальном многоборье Абитова набрала 70,25 баллов. Этого количества хватило ей для того, чтобы завоевать бронзовую медаль. Также она стала третьей в упражнениях с булавой, мячом и лентой.
Победу одержала россиянка Дарья Приданникова - 77,1. Второе место заняла Татьяна Воложанина из Болгарии - 75,8 баллов.
Добавим, что также параллельно состоялся Гран-при, в котором Адиля Тлекенова показала 18-й результат.
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