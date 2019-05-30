Казахстанка взяла бронзу на международном турнире по художественной гимнастике в Израиле

По итогам выступления в индивидуальном многоборье Роза Абитова набрала 70,25 баллов

Казахстанка Роза Абитова сумела занять третье место на международном турнире по художественной гимнастике в Холоне (Израиль), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам выступления в индивидуальном многоборье Абитова набрала 70,25 баллов. Этого количества хватило ей для того, чтобы завоевать бронзовую медаль. Также она стала третьей в упражнениях с булавой, мячом и лентой.

Победу одержала россиянка Дарья Приданникова - 77,1. Второе место заняла Татьяна Воложанина из Болгарии - 75,8 баллов.

Добавим, что также параллельно состоялся Гран-при, в котором Адиля Тлекенова показала 18-й результат.

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