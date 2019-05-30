ЧП с батутом: АДГСПК начало расследование по руководству парка

КГП "Управление парками культуры, отдыха и скверами" относится к акимату Караганды.

26 мая департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении должностных лиц КГП "Управление парками культуры, отдыха и скверами" акимата г. Караганды по факту халатности, повлекшей тяжкие последствия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей в Центральном парке г. Караганды был незаконно установлен и использован надувной батут, который 25 мая из-за сильных порывов ветра опрокинулся, что повлекло смерть 11-летнего ребенка и причинение тяжких телесных повреждений двоим несовершеннолетним.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 371 ч. 2 УК РК.

Задержание в порядке ст. 128 УПК РК не производилось, расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

За совершение халатности предусмотрено наказание по ст. 371 УК РК в виде штрафа (в размере до 4000 МРП), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами. 26 мая стало известно, что 40-летний карагандинец задержан полицией за незаконную и ненадлежащую установку детского батута. Выяснилось, что ранее он работал в ДЧС и уволился оттуда за пять дней до трагедии.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!