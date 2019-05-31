В Атырауской области назначили нового начальника Департамента полиции

Им стал Хамза Умбеткалиев.

Назначен новый начальник ДП Атырауской области, передает Zakon.kz.

Им стал Хамза Умбеткалиев.

Умбеткалиев Хамза Бактыгалиевич – родился в 1963 году в городе Гурьев. Окончил в 1993 году Карагиндинскую высшую школу МВД РК.

Начинал службу оперативником. В разные годы работал на различных руководящих должностях органов внутренних дел. С 2009 по 2012 годы занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел, а с 2012 по февраль 2016 года - должность начальника управления внутренних дел города Атырау. Последняя должность - первый замначальника ДП Атырауской области.

Предыдущий начальник ДП Атырауской области Аян Дуйсембаев был освобожден от должности приказом министра внутренних дел. Причиной послужили результаты служебной проверки, которые показали, что своими поступками Дуйсембаев причинил ущерб имиджу МВД.

Читайте также: Глава МВД внес представление: освободить Аяна Дуйсембаева от должности

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!