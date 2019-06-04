Увеличилась величина прожиточного минимума в Казахстане

Увеличилась на 7,1%.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2019 года по сравнению с декабрем 2018 увеличилась на 7,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,2%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,5%, фруктов и овощей – 9,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,6%, сахара, чая и специй – 2,2%.

Иллюстрация: stat.gov.kz

Справочно: Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

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