В ипотечной организации "Баспана" новый председатель правления

Он имеет опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе и в нефтяной отрасли.

Решением Национального Банка РК с 5 июня 2019 года Председателем Правления АО "Ипотечная организация "Баспана" избран Оспанов Ерболат Серикович, передает Zakon.kz.

Ерболат Оспанов имеет опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе и в нефтяной отрасли.

С 2017 года Ерболат Оспанов занимал пост независимого директора (CEO) АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания". В разное время он занимал должности CEO в компании "Borgata Mayer Inc."; заместителя директора по внешним связям в ЧКОО "KMG Kashagan B.V."; директора Департамента развития местного содержания в "Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В."; заместителя директора Астанинского филиала АО "Торговый дом "КазМунайГаз"; исполнительного директора в ТОО "Алма-Трейдинг"; Председателя Правления ЗАО "Казахинстрах"; Президента ОАО "Промышленная страховая группа" и другие.

Ерболат Оспанов родился 25 мая 1967 года. Окончил Казахский Государственный Университет им. Кирова по специальности "Математика", Казахскую Государственную Академию Управления по специальности "Финансы и кредит" и Университет Лос-Анджелеса, Калифорния UCLA по программе MBA.

Напомним, что Национальный Банк РК является единственным акционером АО "Ипотечная организация "Баспана". Основной задачей АО "Ипотечная организация "Баспана", как оператора Программы "7-20-25", является рефинансирование участников рынка ипотечного жилищного кредитования через выкуп прав требований по ипотечным жилищным займам.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!