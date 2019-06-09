Полная статистика ударов в бою Головкин-Роллс

По статистике CompuBox, за неполных четыре раунда Головкин выбросил 233 удара,

Компьютеризированная система оценки ударов в единоборствах CompuBox опубликовала статистику ударов боя Головкин-Роллс, передает Zakon.kz.

Система управляется двумя операторами и используется в боксерских матчах во всём мире. Бой Геннадий Головкин (39-1-1, 34 КО) — Стив Роллс (19-1, 10 КО) состоялся в Нью-Йорке на арене Мэдисон сквер гарден и завершился нокаутом в исполнении Головкина в 4 раунде.

По статистике CompuBox, за неполных четыре раунда Головкин выбросил 233 удара, из них 62 пришлись в цель (28%). Соотношение джебов составило 108 к 14 (13%), а силовых ударов — 115 к 48 (42%).

На счету Роллса — 175 выброшенных ударов, из которых 38 ударов достигли цели (22%). Показатель джебов Стива составил 71 к 13 (18 %), а силовых ударов — 104 к 25 (24%).

Ранее промоутер Роллса высказался о бое, а также опубликованы судейские записки. Сам экс-чемпион мира Головкин заявил о планах на своей следующий бой, на что получил ответ от менеджера чемпиона мира Сауля "Канело" Альвареса.

Альберт Ахметов

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