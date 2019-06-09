К 16:00 на выборах проголосовали 65,9% избирателей

В Нур-Султане проголосовало 49,6% избирателей, в Алматы – 45,7%, Шымкенте – 55,6%, - Ляззат Сулеймен.

К 16:00 свой голоса на внеочередных выборах в президенты РК отдали 65,9% избирателей, от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом сегодня на брифинге в ЦИК сообщила Ляззат Сулеймен, передает корреспондент Zakon.kz.

Общее число избирателей, включенных в список - 11 947 995. Количество проголосовавших граждан в разрезе регионов: по Акмолинской области проголосовали 75,1% избирателей, в Актюбинской – 79,7%, Алматинской – 78,9%, Атырауской – 64,9%, в Восточно-Казахстанской – 69,8%, Жамбылской – 71,8%, Западно-Казахстанской – 59,8%, Карагандинской – 63,1%, Кызылординской– 64,5%, Костанайской – 69,7%, Мангистауской– 60,3%, Павлодарской – 67,9%, Северо-Казахстанской – 68,3%, Туркестанской – 70%.

- В Нур-Султане проголосовало 49,6% избирателей, в Алматы – 45,7%, Шымкенте – 55,6%.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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