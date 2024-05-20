Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден

20 мая спасатели обнаружили вертолет президента Ирана, сообщает Zakon.kz.

Вертолет президента Ирана найден в регионе Таваля, куда как раз ранее выдал координаты турецкий беспилотник "AKINCI". Момент обнаружения обломков вертолета сняли на видео.

Подробной информации о судьбе пассажиров все еще нет.

По данным главы Иранского общества Красного Полумесяца, все пассажиры президентского вертолета в Иране погибли. Исходя из каких выводов он сделал заявление пока не ясно.

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Жесткая посадка вертолета с президентом Ирана: стали известны подробности. К тому же поиски президента Ирана проводились активными темпами.