Алматинцы почувствовали землетрясение

Жители Алматы в соцсетях пишут о том, что ощутили небольшое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские сейсмологи подтвердили, что произошло землетрясение в 10:10 по местному времени.

Эпицентр расположен в 308 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения – 12,9.

Магнитуда MPV – 5,7.

Координаты эпицентра – 40.43° с. ш. 77.03° в. д.

Глубина – 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

На сайте Средиземноморского сейсмологического центра алматинцы делятся комментариями.

Фото: Zakon.kz

А находящиеся в зданиях в районе Арбата алматинцы даже эвакуировались на улицу.

Фото: Zakon.kz

Завтра, 21 мая, в городе запланирована массовая сейсмотренировка. В 10 утра прозвучат сирены.