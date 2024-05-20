Алматинцы почувствовали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Жители Алматы в соцсетях пишут о том, что ощутили небольшое землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские сейсмологи подтвердили, что произошло землетрясение в 10:10 по местному времени.
Эпицентр расположен в 308 км на юг от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения – 12,9.
- Магнитуда MPV – 5,7.
- Координаты эпицентра – 40.43° с. ш. 77.03° в. д.
- Глубина – 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.
На сайте Средиземноморского сейсмологического центра алматинцы делятся комментариями.
Фото: Zakon.kz
А находящиеся в зданиях в районе Арбата алматинцы даже эвакуировались на улицу.
Фото: Zakon.kz
Завтра, 21 мая, в городе запланирована массовая сейсмотренировка. В 10 утра прозвучат сирены.
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