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Алматинцы почувствовали землетрясение

Алматы, землетрясение, Китай, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:23 Фото: Zakon.kz
Жители Алматы в соцсетях пишут о том, что ощутили небольшое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские сейсмологи подтвердили, что произошло землетрясение в 10:10 по местному времени.

Эпицентр расположен в 308 км на юг от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения – 12,9.
  • Магнитуда MPV – 5,7.
  • Координаты эпицентра  – 40.43° с. ш. 77.03° в. д.
  • Глубина – 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

На сайте Средиземноморского сейсмологического центра алматинцы делятся комментариями.

Алматинцы почувствовали землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:23

Фото: Zakon.kz

А находящиеся в зданиях в районе Арбата алматинцы даже эвакуировались на улицу.

Алматинцы почувствовали землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:23

Фото: Zakon.kz

Завтра, 21 мая, в городе запланирована массовая сейсмотренировка. В 10 утра прозвучат сирены.

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