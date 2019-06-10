Состояние пострадавшего при взрыве в Шымкенте остается крайне тяжелым

Больной переведен на ИВЛ – искусственная вентиляция легких.

С момента поступления мужчины в медучреждение, его состояние оценивается, как крайне тяжелое, нестабильное. Он получает интенсивную терапию, вазопрессоры, респираторную поддержку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Шымкента.

- 9 июня в 10:30 утра пациент консультирован по линии санавиации травматологом-комбустиологом, профессором Бекмуратовым А.Я., проведена перевязка и операция. В 23:50 проведена консультация по линии санавиации заведующим ожогового отделения ГКБ 4 г. Алматы Биконурова Н.О., доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии АО НМУ им С.Д. Асфендиарова Утегеновой Д.А. Выполнен туалет ран, перевязки. Даны рекомендации. Проведена беседа с родственниками. 10 июня в 01:30 больной переведен на ИВЛ (искусственная вентиляция легких вазопрессоры). На данный момент состояние больного крайне тяжелое. Продолжается интенсивная терапия с поддержанием витальных функций организма. На сегодня планируется консультация врача нефролога, – сообщили в пресс-службе горздрава Шымкента.

Утром 7 июня в Шымкенте прогремел взрыв - сначала загорелась наземная цистерна, затем три автоцистерны, которые взорвались. Также взорвался прицеп (МАН V-50 кубометров, 2 а/м ЗиЛ каждая по V-7 кубометров и прицеп V-50 кубометров). При взрыве пострадал заправщик, мужчина 1999 г.р. Его с ожогами госпитализировали и поместили в отделение реанимации.

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