МВД: Активисты ДВК призывали устраивать провокации в Казахстане

Активисты чатов "ДВК" предлагали и обсуждали возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка.

В МВД РК прокомментировали действия правоохранительных органов Алматы и Нур-Султана 9 и 10 июня, передает Zakon.kz.

- Как ранее нами неоднократно информировалось, силами полиции, Национальной гвардии с участием остальных подразделений МВД в стране был обеспечен тот уровень общественной безопасности и правопорядка, который позволил нашим гражданам свободно участвовать в процессе голосования в период президентских выборов. Ни на одном из 9 903 избирательных участках не было допущено серьезных нарушений общественного порядка, - сообщили в пресс-службе МВД.

Там отметили, что в тоже время в Нур-Султане и Алматы активными сторонниками "ДВК", запрещенной судом экстремистской организации, с целью исполнения указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов.

- В результате действий активистов запрещенной организации часть граждан 9 июня преступили законы нашей страны и оказались привлеченными за это к ответственности. 10 июня по результатам мониторинга социальных сетей, чатов активистов "ДВК", а также анализируя поступающие из за рубежа указания руководителей "ДВК", несложно было понять, что они не собираются прекращать деструктивные действия и вновь призывают народ выйти на несанкционированные митинги, - продолжили в МВД.

Активисты чатов "ДВК" предлагали и обсуждали возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка.

- Принимая это во внимание и учитывая, что накануне уже отмечались случаи использования камней, палок и перцовых баллонов, региональными штабами городов и областей было принято решение об ограничении доступа людей к местам, анонсированным руководителями "ДВК" для проведения своих акции. Несмотря на превентивные меры, предпринятые правоохранительными органами в указанных местах, отдельные группы граждан, подстрекаемые активистами "ДВК", пытались организовать незаконные митинги. Соответственно они доставлялись в ОВД, и часть из них была привлечена к административной ответственности. А часть отпущена после разъяснительной работы, - сообщили в МВД.

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Там добавили, что все привлеченные осуждены судьями суда Нур-Султана. В соответствии с законодательством страны ОВД обязаны исполнять судебные акты, содержать лиц в специальных учреждениях, обеспечивать их охрану и конвоирование, при этом место и порядок содержание определяется нормативными актами, регулирующими деятельность органов внутренних дел.

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