Происшествия

Выбежал на оживленную дорогу: опасная ситуация произошла с ребенком в Актау

Полицейские помогли вернуть четырехлетнего ребенка родителям в Актау , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 18:56 Фото: пресс-служба ДП г. Актау
В Актау едва не произошла трагедия с участием малолетнего ребенка. 14 марта около 17:30 на автодороге между 34А и 35 микрорайонами был замечен мальчик, который в одиночестве бежал прямо по проезжей части, передает Zakon.kz.

Опасную ситуацию предотвратил проезжавший мимо водитель: он вовремя остановился и вывел ребенка на обочину. В этот момент к месту подоспели сотрудники патрульной полиции – капитан Тилеккабыл Жанбиев и капитан Нурсултан Измуратов.

Полицейские посадили мальчика в служебный автомобиль и передали информацию в Центр оперативного управления.


"Позже установлено, что родители мальчика уже обратились в службу "102", так как потеряли его из виду. Ребенок благополучно передан родителям. Полиция призывает родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра", – сообщили в полиции 15 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что полицейский из Акмолинской области за 25 лет сдал 20 литров крови и помог спасти около 80 жизней.

Водителей элитных машин наказали за лезгинку на дороге в Актау
