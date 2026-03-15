Выбежал на оживленную дорогу: опасная ситуация произошла с ребенком в Актау

В Актау едва не произошла трагедия с участием малолетнего ребенка. 14 марта около 17:30 на автодороге между 34А и 35 микрорайонами был замечен мальчик, который в одиночестве бежал прямо по проезжей части, передает Zakon.kz.

Опасную ситуацию предотвратил проезжавший мимо водитель: он вовремя остановился и вывел ребенка на обочину. В этот момент к месту подоспели сотрудники патрульной полиции – капитан Тилеккабыл Жанбиев и капитан Нурсултан Измуратов.

Полицейские посадили мальчика в служебный автомобиль и передали информацию в Центр оперативного управления.





"Позже установлено, что родители мальчика уже обратились в службу "102", так как потеряли его из виду. Ребенок благополучно передан родителям. Полиция призывает родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра", – сообщили в полиции 15 марта 2026 года.

