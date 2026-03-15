Опасное ДТП в Мангистау: автомобиль вылетел в кювет
Автомобиль перевернулся на дороге возле села Таучик Мангистауской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 марта 2026 года, передает Zakon.kz.
Как пишет издание Lada.kz, по информации полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате происшествия никто не пострадал.
"По факту произошедшего на водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства)", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что грузовик белорусского водителя два часа горел на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.
Читайте также
