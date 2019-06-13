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Сильные дожди ожидаются на юге и юго-востоке Казахстана

В Кызылординской области утром и днем 14 июня местами ожидается гроза.

Фото : armavir.today13 июня 2019, 16:36

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов республики 14-17 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в Восточно-Казахстанской области, 15 - 16 июня в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока.

В Кызылординской области утром и днем 14 июня местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный местами 15-20, порывы 23 м/с.

Вероятность шторма 95-100 %


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