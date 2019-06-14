Абаев о митингах в Нур-Султане и Алматы: Это нормально

Несколько сотен демонстрантов на улицах Нур-Султана и Алматы не должно восприниматься как что-то экстраординарное.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, что думает о последних событиях, происходивших в стране, а именно о митингах в Алматы и Нур-Султане, передает Zakon.kz.

- В эти дни мы стали свидетелями исторических событий. Эта электоральная кампания наглядно показала растущую зрелость нашего общества, готовность выражать свою точку зрения и отстаивать свое мнение. Существенно вырос уровень гражданской активности. Я честно не помню, чтобы такое количество участвовало в качестве наблюдателей. Эти люди не выдвигали громких политический требований, не призывали к бойкоту, не шли на столкновения с полицией. Но именно они внесли большой вклад в прозрачность и справедливость выборов, как и во всем мире, - сказал Абаев на телеканале "Хабар" в программе "Открытый диалог".

По словам министра, ничего страшного не произошло.

- Представители Генпрокуратуры и МВД прокомментировали прошедшие митинги. Я бы хотел отметить другое. Все мы должны понимать, что выборы - это мощнейший катализатор активности всех слоев населения. И, естественно, выбирая президента, люди выбирают свое будущее. И поэтому они не могут равнодушно отнестись к их результатам. Именно эта энергия после оглашения результатов часто выплескивается в эмоции, которые перерастают в пикеты, демонстрации. Это общемировая практика. В России, во Франции, Турции, США, странах Латинской Америке на улицы выходили десятки тысяч граждан. Да, были столкновения с полицией, задержания, которые перерастали в погромы в некоторых странах. Поэтому несколько сотен демонстрантов на улицах Нур-Султана и Алматы не должно восприниматься как что-то экстраординарное. Это нормально. Ничего страшного не произошло, - отметил он.

Даурен Абаев напомнил, что за день до выборов Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам и предостерегла от участия в любых массовых собраниях.

- Это было сделано для того, чтобы выборы проходили в спокойной обстановке. Акции протестов и информация о них тоже могут оказывать давление на избирателей. Гражданин в такой обстановке из-за страха может и вовсе не пойти на выборы. Что касается событий в Алматы, то там ночью колонна из молодых ребят фактически нарушала общественный порядок, спокойствие. Только на call-центр МВД от жителей поступило около 1200 звонков с просьбой усмирить собравшихся. Одно, когда вы видите такое на экранах своих смартфонов, другое - когда ты видишь их из окна своего дома. Конечно, может полиция где-то и перестаралась. Но им удалось сохранить порядок, обеспечить спокойствие на улицах, не допустить насилия. Один из наблюдатель сказал, что нам нужно поднимать культуру акции протестов и культуру реагирования на них, - заключил Даурен Абаев.

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