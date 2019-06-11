Задержания и обыски проводили на Сайране в Алматы минувшей ночью

В МВД дали разъяснения по проведенным задержаниям.

В Алматы в ночь с 10 на 11 июня в районе озера Сайран происходили обыски и задержания людей на улицах. Журналист Zakon.kz стал одним из тех, кого посадили в автозак.

Инцидент произошел в районе часа ночи. Наш журналист с коллегой из другого издания возвращались домой мимо озера Сайран. Там было большое скопление людей, полиция.

- У обочины было припарковано много полицейских автобусов и ГАЗелей. Проходили мимо одного из автобусов, около которого стояли полицейские. Они попросили удостоверение личности и сказали залезать в автобус. Вместе с нами внутри было 14 человек. Полицейский в гражданском забрал телефоны, как он объяснил, не хотели, чтобы снимали на видео, - рассказал журналист портала.

Журналист попросил, чтобы ему вернули телефон для звонка. Сотрудник полиции выполнил просьбу. Полицейские пояснили, что поступила информация о том, что в этом районе есть люди с холодным оружием, поэтому там всех задерживают и обыскивают.

- Из 14 человек вели себя активно и агрессивно 2-3. Один очень сильно кричал, возмущался, заявлял о связях... Когда нас пересчитали, решили пересадить из большого автобуса в ГАЗель. На выходе меня и друга попросили рассказать о себе, откуда мы. Мы сказали, что журналисты, проходили мимо. Я показал удостоверение служебное, после чего полицейский нас отпустил. Этот экипаж был последним, после улицу открыли, ГАЗели разъехались, - сказал журналист.

В соцсетях минувшей ночью сообщали о том, что в районе Сайрана массово задерживали людей. Предположительно, это были те, кто требовал отпустить задержанного днем известного акына Рината Заитова. Его видео, где он просит всех успокоиться и сообщает о том, что его отпускают, не повлияло на толпу. В полиции сообщили подробности этого инцидента.

Также ночью появилась информация о том, что журналиста Шокана Алхабаева избили полицейские в районе Сайрана. ДП Алматы ни в коем случае не снимает с себя ответственности и гарантирует объективное разбирательство по данному факту - пояснили в полиции по данному факту.

В свою очередь в МВД РК дали пояснения по всем задержаниям. По их данным, мониторинг соцсетей выявил, что активисты запрещенной в Казахстане группировки в ДВК, выполняя указания заграничных руководителей, организовывали незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов. Речь шла вплоть до того, чтобы блокировать движение на дорогах и вступать в открытую конфронтацию с полицией. В связи с этим правоохранительные органы приняли меры ограничить доступ людей к местам, оговоренным в чатах ДВК для проведения митингов.

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