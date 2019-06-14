Оштрафован руководитель теринспекции Усть-Каменогорска за взятку

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу.

Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Усть-Каменогорской городской территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агро-промышленном комплексе МСХ РК" К. Ишкибаева и главного специалиста этого же ГУ Ж. Туякбаева по факту получения взяток от частных компаний за предоставление фитосанитарных сертификатов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

6 июня приговором суда №2 Усть-Каменогорска Ишкибаев приговорен к штрафу в 3,9 млн тенге; Туякбаев – 805 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу.

Осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы.



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