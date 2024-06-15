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Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 17:01 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 16 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, а в шести регионах ожидается сильная жара.

"На большую часть территории РК по-прежнему будут сохранять свое влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на востоке страны – сильный дождь, град, шквал. И только на юге и в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской областях сохраняется, в Кызылординской области ожидается сильная жара.

В Улытауской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангистауской, на юго-западе Акмолинской, на севере Жетысуской, в центре Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке, юге Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской, на востоке Жетысуской сохраняется, на юге Абайской, в центре Улытауской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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