Заработная плата в Казахстане выросла на 10%

Среди регионов по среднемесячной зарплате лидирует Атырауская область.

Заработная плата по Казахстану выросла за год на 10,5%, ее покупательская способность - на 5,2%. Однако, в двух из трех самых высокооплачиваемых регионов покупательская способность ушла в минус: в "нефтяной" Мангистауской области и в Нур-Султане, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Info RANKING.KZ.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по РК за первый квартал 2019 года составила 168,5 тыс. тг. Это 95,7% к прошлому кварталу, но при этом к первому кварталу 2018 года - 110,5%.

Индекс реальной заработной платы к предыдущему кварталу составил 94,2%, а к первому кварталу прошлого года - 105,2%.

Среди регионов РК по среднемесячной зарплате лидирует Атырауская область: 322,7 тыс. тг на одного работника, индекс реальной заработной платы составил к прошлому году 108,6%.

На втором месте Мангистауская область: 287,9 тыс. тг, однако индекс реальной заработной платы составил лишь 97,1% (то есть покупательская способность упала на 2,9%). Замыкает тройку лидеров Нур-Султан: 233,5 тыс. тг. Индекс реальной заработной платы к первому кварталу 2018 года здесь составил 98,9% (также наблюдается падение покупательской способности в годовой динамике).

Среднемесячная заработная плата за май 2019 года без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, по оценке КС МНЭ РК, составила 173,5 тыс. тг. Напомним, за первый квартал 2018 года среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составляла 170,1 тыс. тг. Для сравнения СЗП по всем компаниям, включая малые предприятия, была всего 152,4 тыс. тг.

Данные по медианной* и модальной** заработной плате последний раз предоставлялись лишь в апреле 2018 года. Тогда медианная заработная плата составляла 106,3 тыс. тг, модальная - лишь 80 тыс. тг. Напомним, среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за первый квартал 2018 года составляла 170,1 тыс. тг, что выше, чем с учетом всех работников по РК, включая малые предприятия - 152,4 тыс. тг.

* Медианная зарплата - показатель, который отражает сумму в центре "зарплатного ряда" и делит его на две равные части.

** Модальная зарплата - самая часто выплачиваемая заработная плата в стране/регионе.

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