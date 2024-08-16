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Законодательство РК

Насколько выросли заработные платы в разных регионах Казахстана

деньги, зарплаты, экономика, области, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:22 Фото: Freepik
Как изменились средние заработные платы по регионам и видам деятельности за второй квартал 2024 года и где отмечается наиболее высокий уровень зарплат, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики РК, среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан во втором квартале 2024 года составило 403 251 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,3%. Однако уровень средних заработных плат по регионам и видам экономической деятельности заметно отличается от общестранового.

К примеру, самая высокая среднемесячная заработная плата зафиксирована в Атырауской области – 594 426 тенге, это на 3,67% выше, чем во втором квартале 2023 года. При этом в сравнении с первым кварталом текущего года средняя зарплата в регионе снизилась на 1,6%.

На втором месте – Мангистауская область – 579 838 тенге. Рост по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 9,15%. Топ-3 по самым высоким средним зарплатам замыкает Улытауская область – 522 988 тенге, или + 10,23% при сопоставлении с показателем за второй квартал 2023 года.

заработные платы, регионы, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:22

Фото: Zakon.kz

Наиболее низкие уровни заработной платы в Жетысуской области – 300 393 тенге, что на 25,5% ниже республиканского значения, в Северо-Казахстанской области средняя зарплата ниже страновой на 26,2% – 297 303 тенге.

Самые высокие зарплаты по сферам деятельности

В разрезе отраслей наиболее высокие зарплаты в секторе финансовой и страховой деятельности – 878 739 тенге, или в 2,2 раза выше, чем в среднем по стране. На втором месте – горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где средняя зарплата во втором квартале составила 797 618 тенге. Это на 97,8% больше, чем по республике. Третью строчку занимает сфера информации и связи с показателем в 661 339 тенге.

средняя зарплата, сферы деятельности , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:22

Фото: Zakon.kz

Наиболее низкооплачиваемые сферы – это сельское, лесное и рыбное хозяйство – 251 301 тенге, что ниже средней зарплаты на 37%, а также искусство, развлечения и отдых, где зарплата за второй квартал составила 260 949 тенге. К слову, по сравнению с тем же периодом прошлого года зарплаты в этих сферах выросли на 11,7% и 21,5%, соответственно.

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