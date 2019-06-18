Никому не верь: Как выявить поддельные фотографии якобы с места события

В современном мире очень легко попасть на удочку и поверить фотографиям, которые на самом деле являются фальшивкой.

Независимый журналист и медиа-технолог из Калифорнии, признанный эксперт по борьбе с дезинформацией с помощью технологий Самаруддин Стюарт посетил Алматы, чтобы на фестивале Go Viral 2019 рассказать публике, как можно выявить поддельные фотографии, которые преподносятся их авторами как "снимки с места события" на конкретных примерах. Корреспондент Zakon.kz убедился, что выявлять фейки на самом деле легко и просто.

Сэм, как любит себя называть гость из США, также является руководителем программы обучения SPJ в партнерстве с Инициативой Google News Initiative, которая за последние два года подготовила более 20 000 американских журналистов в 48 штатах США. До этого он был награжден грантом Knight Foundation Prototype Grant за его инновационную работу по проверке визуального контента для журналистики. Также он был отобран Стэнфордским университетом по программе Knight Journalism Fellow, где его исследования были направлены на борьбу с фейками. Его предыдущая работа включает в себя старшие руководящие и редактирующие позиции. Побывал в более чем 80 странах на 6 континентах.

По его словам, в современном мире очень легко попасть на удочку и поверить фотографиям, которые на самом деле являются фальшивкой. Поэтому эксперт рекомендует прислушаться к заветам старших, говоривших о том, что необходимо не только доверять, но и проверять.

Один из методов- проверка метаданных, которые присутствует в файле самой картинки. Если метаданные присутствуют в файле, то можно узнать, где конкретно был сделан тот или иной снимок.

Сэму очень нравится использовать инструмент проверки фотографий по месту, где она была снята. При выгрузке фотографии на сайт http://exif.regex.info, можно узнать, где конкретно данная фотография была сделана, есть географическая привязка к координатам, и можно обнаружить точку на карте, где все снято.

Бывает, что в скачанных из интернета изображениях метаданные были стерты. Таким образом, при выгрузке этих фотографий на сайт ничего узнать не получится. В этом случае Сэм рекомендует искать в обратном направлении. То есть, загрузив снимок в Google Images через значок камеры, можно узнать, была ли опубликована похожая фотография где-либо ранее. Также через этот инструмент можно загрузить ссылку на изображение.

- Все вы слышали про взрыв, произошедший на концерте Арианы Гранде в 2017 году. По первой информации, она никак не пострадала, но позже начала раскручиваться история, что ее якобы задело осколками, появились даже снимки, на которых Ариана в крови. Была поставлена задача выяснить, откуда взялось это фото. Все оказалось проще простого. Обратный поиск выявил, что картинка с окровавленной Арианой "родом" из одного телевизионного шоу, в котором она принимала участие ранее, - сказал Сэм.

Другой яркий пример фейковой фотографии – так называемые "первые кадры" сбитого в 2014 году над Украиной малазийского самолета Boeing 777. К удивлению мира, уже в течение нескольких минут после падения самолета в Донецкой области в Сети появилась картинка с разорванным самолетом.

- Тогда я сразу заметил, что эта картинка была явно не из Украины. Но люди умудрились поделиться ею 3 тыс. раз. Мне стала интересна история этой фейковой картинки. С помощью обратного поиска выяснилось, что данная картинка была взята из известного американского сериала "Остаться в живых" ("Lost") , обработана через фотошоп, с помощью которого нанесли логотипы "Малазийских авиалиний", и запущена в интернет, где стала вирусной, - рассказал Сэм.

С помощью поиска можно узнать на фото незнакомого человека.

Газета New York Times делится историями о том, как с помощью анализа снимков удалось доказать, что картинки были взяты из прошлого. При обратном поиске информации выяснилось, что картинка была на 5 лет старше, чем о ней сообщалась.

Помимо Google Images существует еще 2 бесплатных источника для проверки изображений – Яндекс и TinEye

- Где-то что-то происходит. Если вы рассказываете о чем-то, Google предоставляет возможность видеть фотографию места проведения с улицы, в некоторых ситуациях это бывает важно. Когда вы пытаетесь рассказать людям какую-то историю, в некоторых случаях важно указать локацию, место, где эта история происходила, - поведал эксперт.

Нередко важны спутниковые снимки, они необходимы для рассказа о последствиях стихийных бедствий. При помощи инструмента Earth Pro вы сможете загружать самые свежие спутниковые изображения.

- Данный инструмент позволяет получать спутниковые изображения не только на текущий момент, но и как бы отмотать ленту назад и получить картину более раннего периода, - сказал Стюарт.

В качестве примера Сэм показал, как выглядел алматинский аэропорт в 2004, 2010, 2018 году со спутника.

Благодаря спутниковым снимкам можно даже выявлять фейковые видеорепортажи, сравнив деревья, дома и объекты на спутниковом снимке и на видео.

Ранее мы рассказывали, как сделать самый лучший снимок и в чем секрет популярности в Instagram, а также раскрыли все детали продвижения своего канала на YouTube и способы заработка там.

Альберт Ахметов

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