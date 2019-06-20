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Уголовное дело начато по факту крушения самолета АН-2

Ход расследования авиапроисшествия на контроле Главной транспортной прокуратуры.

Фото : Генпрокуратура РК20 июня 2019, 13:26

По факту крушении самолета АН-2 начато досудебное расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

- По факту крушения самолета АН-2, выполнявшего химическую обработку сельскохозяйственных полей в Акмолинской области, начато досудебное расследование по статье 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта). Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Департамента полиции на транспорте. Ход расследования авиапроисшествия на контроле Главной транспортной прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

Самолет АН-2 упал утром 20 июня при проведении работ по химобработке полей. В результате командир воздушного судна погиб, двое членов экипажа пострадали. Их в крайне тяжелом состоянии доставили в больницы столицы.

Для расследования причин крушения создана комиссия.


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