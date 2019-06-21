Второй член экипажа АН-2 скончался в больнице

Пациент 1990 года рождения поступил в крайне тяжелом состоянии со множественными травмами, не совместимыми с жизнью.

Один из членов экипажа, пострадавших при крушении самолета в Акмолинской области, скончался в больнице, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Нур-Султана.

В ведомстве сообщили, что в течение суток с момента поступления в Центральную дорожную больницу столицы пациенту, пострадавшему в результате крушения самолета Ан-2, проводили реанимацию и интенсивную терапию мультидисциплинарной команды с привлечением специалистов и профессоров.

В течение дня у пациента четыре раза отмечалась остановка сердечной деятельности. Трижды реанимация увенчалась успехом. При последней остановке сердечной деятельности реанимационные мероприятия не дали эффекта. Констатирована биологическая смерть.

Пациент 1990 года рождения поступил в крайне тяжелом состоянии со множественными травмами, не совместимыми с жизнью. Он получил открытую черепно-мозговую травму.

- За жизнь пациента боролись лучшие специалисты города. Акимат и управление общественного здравоохранения города Нур-Султана выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сообщили в Управлении.

Утром 20 июня в Целиноградском районе Акмолинской области потерпел крушение самолет спецприменения АН-2, который использовался для авиахимических работ.

В результате происшествия погиб командир воздушного судна, второй пилот и техник были доставлены в лечебные учреждения.

Причины происшествия выясняются. Создана комиссия, будет проведено расследование.

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