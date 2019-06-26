Коротко об указе Токаева по списанию долгов заемщикам

Президентом принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку.

Предлагаем читателям Zakon.kz краткий обзор указа Президента Касым-Жомарта Токаева по облегчению долговой нагрузки ряда категорий граждан в виде вопроса - ответа.

1. Кому будет облегчена долговая нагрузка?

Долговая нагрузка будет облегчена наиболее уязвимым в социальном плане гражданам: многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, семьям, потерявшим единственного кормильца, получателям адресной социальной помощи, детям-сиротам.

2. Для чего проводится облегчение долговой нагрузки?

Президенту поступило много обращений населения по вопросу помощи с выплатой по потребительским беззалоговым кредитам. В частности, растет долговая нагрузка. Снижаются реальные доходы граждан. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. Эта проблема затрагивает жизненные интересы около 500 тысяч человек. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности составляет порядка 300 тысяч тенге.

Поэтому, Президентом принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку. Главная цель – помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дать им возможность кардинально улучшить финансовое положение своих семей.

3. Что поручил глава государства правительству и Национальному банку?

Президент поручил правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры.

В качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий граждан, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях.

При этом, их общая задолженность не должна превышать 3 млн. тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение.

Для остальных заемщиков будет погашена часть долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении своей платежеспособности и снижению долговой нагрузки.

Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.

Данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Кроме того, вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

4. Какие меры по поручению Президентом будут приняты Национальным банком?

Глава государства поручил Национальному банку принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков.

Во-первых, ввести запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния.

В-вторых, принять дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Среди них – общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.

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